جورجينا تدعم رونالدو في قطر بـ"كعكة عملاقة"

البرتغالي في أمس الحاجة للدعم

تدعم جورجينا رودريجيز شريكة البرتغالي كريستيانو رونالدو الأسطورة الحية لمنتخب سيليساو أوروبا وتصل إلى قطر لتقديم المساندة له.

الحسناء البالغة من العمر 28 عامًا، نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" صورًا لرحلتها إلى قطر والوصول إلى العاصمة الدوحة برفقة أطفالها.

بعد الهبوط، نشرت جورجينا صورة برفقة كعكة كبيرة تصور أرضية ملعب وعليها مجسم لكريستيانو رونالدو وهو يركل الكرة بحذائه وفي أعلاها جورجينا وباقي أفراد العائلة.

الدعم يأتي لرونالدو من كل اتجاه، لم يتبق للبرتغالي سوى الفوز بكأس العالم كي يكتب نهاية مسيرة لائقة بمشوار استثنائي في ملاعب كرة القدم.

كما يحاول البرتغالي الفكاك من الحالة السيئة التي يعيشها في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد.