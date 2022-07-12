جورجينا تدافع عن رونالدو: من العار عدم رؤية الأفضل في العالم لمدة 90 دقيقة!

صديقة النجم البرتغالي ترد على ظهوره كبديل

أعربت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن شعورها بالغضب لغيابه عن قائمة البرتغال الأساسية لمواجهة سويسرا في كأس العالم.

رونالدو بدأ المباراة التي انتهت بفوز بلاده 6/1 على مقاعد البدلاء، ودخل في الدقيقة 74 من عمر اللقاء عندما ضمن فريقه الفوز والتأهل إلى دور الثمانية.

وقالت جورجينا عبر حسابها على موقع "إنستجرام":"بينما غنى 11 لاعبًا السلام الوطني كانت الأنظار كلها تتجه نحوك، يا له من عار ألا أستمتع بأفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة، لم يتوقف المشجعون عن الصراخ باسمك طوال المباراة".

وأضافت:"أتمنى أن يصلح الله الأحوال بينك وبين صديقك فرناندو حتى نفرح مرة أخرى في ليلة جديدة".

ولم توضح صديقة رونالدو خلال إشارتها إلى صديقه فرناندو، إذا كانت تقصد فرناندو سانتوش مدرب البرتغال أم شخص آخر.

جدير بالذكر أن البرتغال تأهلت إلى دور الثمانية من المونديال، لتلعب أمام المنتخب المغربي الذي نجح في إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح.