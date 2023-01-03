جورجينا تحسم الجدل تمامًا حول انفصالها عن رونالدو

العارضة الإسبانية ردت بصورة على موقع إنستجرام

Shahid

انتشرت العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة، حول انفصال كريستيانو رونالدو عن صديقته جورجينا رودريجيز، لتخرج عارضة الأزياء الشهيرة للرد وحسم الجدل.

الصحفي الأرجنتيني جونالو فاسكيز تحدث عبر برنامج "Socialite" ليؤكد انفصال الثنائي بسبب عدم استقرار العلاقة بينهما وتعقد الأمور بعد تأجيل حفل زفافهما بسبب الحالة السيئة التي يمر بها النجم البرتغالي بعد خروج بلاده من دور الثمانية بكأس العالم.

وأشار الصحفي إلى أن الطريقة التي أهدت بها رودريجيز رونالدو سيارته الجديدة في عيد ميلاده، تؤكد حالة التوتر التي تشهدها علاقتهما.

ولذلك قررت العارضة الإسبانية الرد على هذه التكهنات، بصورة في قصة جديدة على موقع "إنستجرام" تظهر فيها مع رونالدو في بداية العلاقة بينهما.

وقالت جورجينا تعليقًا على الصورة:"عندما كان عمري 22 سنة قابلت حب حياتي، كم كنا جميلين".

جدير بالذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية، من أجل تقديمه مع النصر السعودي الذي تعاقد معه لمدة عامين ونصف براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.

Shahid