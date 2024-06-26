جورجيا ضد البرتغال | البطل ليس كفاراتسخيليا.. وانتهى الدرس يا روبيرتو مارتينيز

المنتخب الجورجي حقق إنجازًا سيظل خالدًا في التاريخ

كتب المنتخب الجورجي اسمه في تاريخ كرة القدم، بعد الفوز على منتخب البرتغال أحد الفرق المرشحة للتتويج ببطولة يورو 2024 بهدفين دون رد.

وسقط المنتخب البرتغالي المدجج بالنجوم، على رأسهم كريستيانو رونالدو، وروبن نيفيش وديوجو جوتا وغيرهم، في مباراة غاب عنها عدد من اللاعبين الأساسيين.

هدف تاريخي .. وتأهل مجنون

سجل خفيتشا كفاراتسخيليا نجم جورجيا هدفًا سيظل خالدًا في التاريخ، بعدما احتل به المركز الرابع ضمن قائمة أسرع الأهداف بتاريخ يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهدف جاء في الثانية 93 من عمر المباراة، ليأتي بعد هدف ألبانيا في إيطاليا الذي جاء بعد 22 ثانية، ثم بالمركز الثاني هدف الروسي ديميتري كيريتشينكو في مرمى اليونان بعد 67 ثانية في يورو 2004، والثالث هو هدف إيميل فورسبورج لاعب السويد في مرمى بولندا بعد 81 ثانية، في يورو 2020.

ونجح منتخب جورجيا لأول مرة أن يحقق انتصارًا في أول ظهور له باليورو، بالإضافة إلى أنه تأهل إلى دور الـ16، ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاء التأهل بسيناريو مجنون، بعدما فازت جورجيا على البرتغال، بالإضافة إلى خسارة منتخب تشيكيا على يد تركيا بهدفين مقابل هدف واحد.

بطل جورجيا الحقيقي ليس كفاراتسخيليا

قد يعتقد البعض أن البطل الأول في جورجيا هو كفاراتسخيليا، ولكن بطولة يورو 2024 أثبتت أن هناك بطل آخر في هذا الفريق، وهو جيورجيس ميكاوتادزي.

ميكاوتادزي نجح في أن يُساهم بشكل مباشر وكبير جدًا، في ظهور المنتخب الجورجي بتلك النتائج الرائعة، بعدما ساهم في جميع الأهداف الأربعة التي سجلها فريقه.

جيورجيس سجل 3 أهداف ليضع نفسه في صدارة قائمة هدافي يورو 2024، وصنع هدفًا واحدًا كان الذي سجله كفاراتسخيليا ضد البرتغال.

انتهى الدرس يا روبيرتو مارتينيز

استهتار ما بعده استهتار تعامل به مارتينيز مع منتخب جورجيا، حيث تعمد أن يغير جزء كبير جدًا من العناصر الأساسية للمنتخب البرتغالي أمامه.

النتيجة وراء هذا الاستهتار هي الهزيمة المؤلمة على يد منتخب جورجيا، الذي قدم لاعبوه أداءً دفاعيًا وهجوميًا نال إعجاب الجميع.

وبعد هذه المباراة، تعلم مارتينيز درسًا قاسيًا، وهو عدم الاستهتار بأي منافس مهما كان اسمه، وأن البطل يلعب جميع مبارياته بنفس النسق دون أي تغيير.