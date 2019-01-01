جورتسكا: التأهل لا يعني أننا لا نريد الفوز غدًا

جورتسكا يؤكد رغبة بايرن ميونخ في الانتصار على النجم الأحمر رغم التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

قال ليون جورتسيكا متوسط ميدان بايرن ميونخ إن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لا يعني عدم الرغبة في الانتصار على النجم الأحمر.

ويحل الفريق البافاري ضيفًا ثقيلًا على النجم الأحمر الصربي مساء الغد في مباراة صعبة على ملعب شكل عقدة للفرق الكبرى التي ذهبت إليه مؤخرًا.

وحول ذلك، أكد جورتسيكا أن النتائج الإيجابية التي حققها الفريق من قبل خلال المواجهات الماضية تجعل هناك رغبة أكبر في مواصلة النسق الإيجابي.

وأضاف: "حتى بعد التأهل إلى الدور القادم نُريد أن نفوز بالمباراة، ونُريد أن نسمتر في انطلاقتنا الرائعة في المجموعة والأداء المميز الذي نقدمه منذ بداية البطولة"

وتابع: "بالتأكيد هو شعور رائع أن تفوز بالمباريات، لكن من الأفضل رؤية الطريقة التي فزنا بها، لقد قدمنا أداء مميزًا ولعبنا كرة قدم جيدة ولم نكتفِ بالفوز فقط"

وأردف: "نحن نفكر في كل مباراة على حدى، الآن نحن في موعد مع دوري أبطال أوروبا، بعدها سنبدأ التفكير في الدوري"

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يذكر أن بايرن ميونخ يلعب تحت قيادة مديره الفني المؤقت هانز فليك، وذلك بعد إقالة المدرب السابق نيكو كوفاتش.