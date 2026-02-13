جود بيلينغهام هو الوجه الجديد لـ adidas، حيث يسير نجم ريال مدريد وإنجلترا على خطى ديفيد بيكهام وزين الدين زيدان

كان شهر فبراير بداية رائعة لتعاون نجم ريال مدريد مع adidas، حيث ظهر في حملتين جديدتين، مع اقتراب عام 2026 وبدء الاستعدادات لكأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وهذا هو أحدث مؤشر على تآزره مع العلامة التجارية، التي تزوده بأحذيته منذ أن حقق انطلاقة كبيرة في بيرمنغهام سيتي قبل سبع سنوات، عندما كان عمره 16 عامًا فقط. وقد رافقته العلامة التجارية ذات الخطوط الثلاثة في كل خطوة من خطوات صعوده الصاروخي منذ ذلك الحين.

أصبح بيلينغهام الآن نجمًا حقيقيًا، حيث سينضم إلى ريال مدريد، القوة الضاربة لـ adidas، في عام 2023، وبرز كأحد أفضل اللاعبين الإنجليز في جيله، حتى لو لم يحقق أي إنجازات مع منتخب بلاده. تم الاعتراف بهذه النجومية في عام 2024، حيث منحت adidas بيلينغهام شعارًا خاصًا به، وأطلقت مجموعة ملابس مميزة من خلال خط Originals، والتي شارك اللاعب نفسه في تصميمها. أظهر لاعب الوسط أناقته في جلسة التصوير الترويجية، حيث جلس بساقيه متقاطعتين بجانب المسبح، مرتديًا بدلة رياضية كاملة ويحتسي كوبًا من الشاي المثلج.

وفي حديثه عن علاقته بالعلامة التجارية في ذلك الوقت، قال بيلينغهام: "إن إطلاق مجموعتي الأولى مع أديداس هو حلم أصبح حقيقة. منذ صغري، كانت أديداس دائماً علامة تجارية كبيرة بالنسبة لي، لذا فإن امتلاك مجموعتي الخاصة إلى جانب أساطير آخرين هو شرف كبير لي. لقد أحببت العمل مع فريق التصميم - لقد استطاعوا حقًا التعبير عن أسلوبي وما أحب ارتدائه خارج الملعب. هذه المجموعة الأولى هي مجرد البداية، وأنا متشوق لرؤية ما سنبتكره معًا في المستقبل".

adidas

وكان محقًا: كانت هذه مجرد البداية. في وقت لاحق من عام 2024، حصل على أول حذاء Predator يحمل توقيعه، وهو حذاء "Belligold" باللونين الأسود والذهبي، ومنذ ذلك الحين أصبح اسمه مرادفًا لهذا الطراز، حيث ظهر في عدد لا يحصى من الحملات الإعلانية الرائعة مع قيام adidas بإعادة إطلاق طرازات أيقونية واحدة تلو الأخرى. في أبريل، تم طرح حذاء Predator 2025 "Chrome Dream" تقديراً لسعيه الدؤوب وراء الألقاب، وفي أكتوبر، تبعه حذاء Predator Bellingham 2025 - وهو نسخة باللون الأسود والأزرق والأبيض تكريماً لمسقط رأس اللاعب، برمنغهام.

في فبراير 2026، أطلقت أديداس أحدث منتجاتها المخصصة للوجه الجديد لعلامتها التجارية في كرة القدم الرجالية. كجزء من مجموعة Icon Takeover التي تحمل اسمًا مناسبًا، إلى جانب حذاء F50 الجديد للنجمة الأمريكية ترينيتي رودمان كجزء من حملة "Choose One"، يبدو أن هذا الحذاء سيكون الحذاء الذي سيرتديه في كأس العالم مع إنجلترا. تم تصميم Icon Takeover بناءً على شعار "Red, White and Jude" (الأحمر والأبيض وجود)، بهدف التعبير عن وصول بيلينغهام إلى الأراضي الأمريكية كقوة كروية وأيقونة أسلوب عصرية. قالت adidas عند إطلاق الحذاء: "من ملابس النفق إلى لحظات ما بعد المباراة، يجسد جود الثقة والهدوء والأناقة داخل الملعب وخارجه - شخصية عصرية أصلية ذات جاذبية خالدة".

adidas

يضفي حذاء Jude Bellingham Predator الجديد لمسة عصرية على تصميم adidas الكلاسيكي؛ حيث يتميز بقاعدة بيضاء ناصعة مزودة بثلاثة خطوط بيضاء محددة باللون الأسود، وشعار Predator أزرق لافت للنظر على الجانب الجانبي، ولسان كلاسيكي أزرق قابل للطي، مع شعار adidas أحمر. تضفي اللمسات الشخصية لمسة خاصة من خلال شعار Jude باللونين الأزرق والأحمر على الكعب، بينما تكتمل هذه الأحذية المصممة للتحكم والدقة واللحظات الحاسمة بنعل أبيض مع تفاصيل زرقاء.

وسرعان ما تبع هذا الإصدار إصدار آخر مختلف تمامًا، هذه المرة من Y-3 - خط ملابس رياضية فاخرة رائد يعود تاريخه إلى عام 2002، نتج عن التعاون بين adidas ومصمم الأزياء الياباني الشهير Yohji Yamamoto. ومرة أخرى، يحتل بيلينغهام مركز الصدارة، هذه المرة في مجال الملابس العصرية، بعد أن شارك مؤخرًا في حملة Louis Vuitton في أواخر العام الماضي.

احتفلت Y-3 ببيلينغهام - بالإضافة إلى زيدان ونجم الدوري الأمريكي للمحترفين أنتوني إدواردز - بقميص أبيض وأسود مصنوع من البوليستر المعاد تدويره بنسبة 100٪، مع إشارة المصمم إلى الرقم خمسة الذي ارتداه كل رياضي بمثل هذا التميز. تتضمن كل قطعة علامة Y-3 التجارية وأسماء الثلاثي على الظهر بجانب الرقم 5، بالإضافة إلى لمسات ياماموتو الكلاسيكية الأخرى.

يأتي الإصداران المتتاليان بسرعة كبيرة، وهما يعكسان صعود بيلينغهام إلى واجهة العلامة التجارية في الجانب الرجالي من اللعبة، مما يدل على تنوعه وقابليته للتسويق في مجالي الأداء والأزياء الراقية - تمامًا مثل سلفه بيكهام. تزداد قوة العلامة التجارية بيلينغهام يومًا بعد يوم، وتستغل adidas ذلك.