جود بيلينجهام سيخلف توني كروس؟ كارلو أنشيلوتي يحسمها

هل من الممكن أن يعود بيلينجهام في مركز خط الوسط بدلًا من صانع الألعاب؟

حسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، مسألة خلافة الإنجليزي جود بيلينجهام، للألماني المعتزل توني كروس، في خط وسط الفريق الملكي.

وأعلن كروس اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، حيث قام بتوديع جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو مساء السبت خلال مواجهة ريال بيتيس.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد منحه البرنابيو الوداع الذي يستحقه، والليلة كانت عاطفية للغاية، نحن محظوظون للاستمتاع بأسبوع آخر منه، قلد كان واحدًا من أعظم اللاعبين، فهو لاعب خط وسط رائع ويتمتع بجودة كبيرة وشخصية رائعة".

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وواصل: "كروس اتخذ قرارًا قويًا لا يستطيع لأحد تخيله، لقد أظهر الكثير من الشخصية والوداع بهذه الطريقة أمر رائع، وودع كرة القدم بشكل رائع",

وعن إمكانية الاعتماد على بيلينجهام بدلًا من كروس، قال أنشيلوتي: "لا يمكننا فعل ذلك، لأنه كلما اقترب جود من المرمى كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لنا، ولا يوجد لاعب في السوق بنفس خصائص كروس".

واستدرك المدرب الإيطالي قائلًا: "نمتلك لاعبون يتمتعون بخصائص كروس، ولدينا من الجودة وعلينا أن نكيف الموسم المقبل مع خصائصه".

وأنهى كارلو حديثه متحدثًا عن مصير ناتشو ولوكا مودريتش، حيث قال: "الثنائي ينتظران القرار الذي يريدان اتخاذه بشأن مستقبلهما".