فعلها مرة أخرى .. لفظ خارج من بيلينجهام لأحد حكام ريال مدريد والهلال والسبب "رمية تماس"!

رغم تعنيف توخيل الصريح له

لقد فعلها من جديد! جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، تمت رؤيته مرة أخرى وهو يسب أحد حكام المباراة مرة أخرى خلال تعادل فريقه مع الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

ماذا حدث؟

بيلينجهام تعرض لعدة انتقادات الفترة الأخيرة بسبب أسلوبه تجاه الحكام، لدرجة أن توماس توخيل مدربه في إنجلترا قام بتوبيخه مؤخرًا في التوقف الدولي الماضي.

وجاء ذلك بسبب سلوكه في نهاية مباراة ودية خسرها فريقه أمام السنغال، حيث قام لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا بركل مبرد مياه بعد أن ألغى الحكم هدفًا في الدقائق الأخيرة.

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اعترف توخيل أن والدته تجد تصرفات بيلينجهام على أرض الملعب "مثيرة للاشمئزاز"، لكن يبدو أن نجم ريال مدريد لن يغير أسلوبه، فقد انتقد أحد الحكام المساعدين بعد تعادل ريال مدريد 1-1 مع فريق الهلال السعودي في ميامي.

AFP

ما قاله بيلينجهام

تنافس بيلينجهام على الكرة مع الظهير السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة جواو كانسيلو، لتخرج في النهاية خارج الملعب.

واعتقد لاعب ريال مدريد أن رمية التماس يجب أن تكون له، فصرخ "الكرة لنا، الكرة لنا، اغرب عن وجهي" عندما تم احتساب الرمية لصالح الهلال.

هل تعلم؟

تلقى بيلينجهام عقوبة الإيقاف لمباراتين في الدوري الإسباني في فبراير الماضي بعد أن قام بتوجيه لفظًا خارجًا يعني "اغرب عن وجهي" لحكم في إسبانيا، بينما تم ضبطه وهو يشتم حكمًا آخر خلال هزيمة ريال مدريد أمام ميلان بقيادة كريستيان بوليسيتش في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر 2024.

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ما هي المحطة القادمة لريال مدريد؟

بعد الحصول على نقطة أمام الهلال، يلعب الفريق ضد باتشوكا يوم 22 يونيو الجاري، بينما يلتقي بريد بول سالزبورج يوم 27 من نفس الشهر.