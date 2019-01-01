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الكشف عن تفاصيل عقد الإنتر مع جودين

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Getty Images
المدافع بات عمليًا أحد لاعبي الإنتر حسب المصادر الإيطالية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت قناة سكاي سبورت الإيطالية عن تفاصيل تعاقد الإنتر المجاني مع دييجو جودين مدافع أتليتكو مدريد.

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وينتهي عقد المدافع المخضرم بنهاية الموسم الجاري، وقد كان مطلوبًا في العديد من الأندية أبرزها يوفنتوس ومانشستر يونايتد، لكن الإنتر بقيادة مديره الرياضي الجديد "جوزيبي ماروتا" نجح في خطف اللاعب من الجميع.

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ورغم أن وسائل الإعلام الإسبانية تنفي وجود أي اتفاق بين الطرفين، إلا أن المصادر الإيطالية وعلى رأسها سكاي سبورت تؤكد إتمام الصفقة واستعداد اللاعب لإجراء الفحص الطبي المعتاد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

بل وكشفت القناة الإيطالية عن تفاصيل العقد، موضحة أن وكيل اللاعب سيحصل على 5 ملايين يورو على الأقل مقابل تسهيل انتقال موكله للنيرادزوري، فيما سيُوقع جودين صاحب الـ32 عامًا على عقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث مقابل حصوله على 6 ملايين يورو سنويًا تشمل المكافآت.

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