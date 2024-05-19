"جودة جوارديولا تصنع الفارق" .. يورجن كلوب يُعلق على الـ 115 تهمة ضد مانشستر سيتي!

تعرف على ما قاله كلوب بشأن جوارديولا

علق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الـ115 تهمة التي يواجهها مانشستر سيتي، مُشيدًا لعمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع الفريق السماوي.

ويواجه مانشستر سيتي 115 تهمة تتعلق باللعب المالي النظيف تتعلق بمخالفات مالية خلال الفترة من 2009 حتى 2018، تم البدء في إجراءات التقاضي فيها من جانب الدوري الإنجليزي، في فبراير 2023.

وقال كلوب خلال تصريحات لـ " Express Sport": "الجميع يعرف عن الـ115 تخمة في مانشستر سيتي، ولكن لا أمتلك أي فكرة عما يعنيه هذا الأمر وأعرف الرقم فقط، وبغض النظر عن كل شيء، بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم".

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وأضاف: "ضع أي مدرب آخر في مانشستر سيتي، فلن يتمكنوا من الفوز بالدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية، وهذا الأمر يعود إلى جوارديولا وفريقه، هل هذا يعني أنه يستطيعون فعل ما يريدون؟ لا أعرف ماذا، وإن كان هناك أي شيء قد أعرفه في وقت أكون في مكان آخر".

المدرب الألماني واصل: "بالطبع أريد أن أعرف مانشستر سيتي مذنبًا أم لا، ولكن الأكيد هو أن جودة بيب تصنع الفارق دائمًا، ولذلك أنا لا أقلق بشأن هذه الأشياء فإنها ليست مشكلتي".