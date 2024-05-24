جوتي: بنزيما ساعدني في "كعب الرب" وهذا ما سيحدث عندما يأتي مبابي لريال مدريد!

واحدة من أشهر اللقطات في تاريخ نجم الميرينجي

كشف خوسيه ماريا جوتي نجم ريال مدريد السابق، عن تفاصيل واحدة من أشهر اللقطات في مسيرته، عندما قام بصناعة هدفًا لكريم بنزيما بالكعب في عام 2010 أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أطلقت وقتها على هذه اللقطة لقب "كعب الرب"، لأن جوتي رفض التسديد وهو منفرد بالحارس وقرر إرجاع الكرة لبنزيما، وهي اللقطة التي عاد للحديث عنها مرة أخرى في تصريحات لشبكة "DAZN" الإسبانية.

وقال جوتي ":"أفضل شيء هو أن بنزيما تابع اللعبة ولم يتوقف عندما انفردت بالحارس، كان من السهل بالنسبة لي التسديد على المرمى، لكن لم يكن أحد ليتذكر هذا الهدف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لقد مرت 15 سنة على هذه اللقطة، والناس يوقفونني في الشارع ويعرضون لي الفيديو ويسألونني كيف فعلت ذلك".

وعن المقارنة بين الجيل الحالي لريال مدريد والجلاكتيكوس الشهير:"ربما يكون الفريق الحالي من ضمن الأفضل في التاريخ، يتفوق بكثير على الجلاكتيكوس، الفريق الآن مذهل للغاية، وإذا جاء كيليان مبابي سيكون فريقًا يمثل حقبة تاريخية ليس فقط في البرازيل، بل في إسبانيا وأوروبا كلها".

وأما عن أكثر ما يؤلمه خلال مسيرته:"هناك شيء واحد يؤلمني وهو عدم تمكني من اللعب في كأس العالم أو اليورو، الأمر بمثابة الشوكة في حلقي".

جدير بالذكر أن جوتي البالغ من العمر 47 سنة، لعب للفريق الأول لريال مدريد في الفترة من 1995 إلى 2010 وحقق العديد من البطولات بقميص النادي.