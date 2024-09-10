يضرب ولا يبالي.. أسطورة ريال مدريد يتحدى برشلونة: نشوتكم مؤقتة وموعدنا نهاية الموسم!

كلمات نارية من جوتي..

قلل الإسباني جوتي، نجم ريال مدريد السابق، من أهمية تفوق برشلونة في بداية الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدأ البارسا، تحت قيادة المدير الفني الجديد هانز فليك، بشكل مثالي في الليجا، إذ حقق 4 انتصارات بالعلامة الكاملة، ليتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، الذي حقق انتصارين وتعادلين.

وقال جوتي في تصريحات لبرنامج "إل شرينجيتو": "برشلونة يمر بنشوة مؤقتة، لا أهدر ثانية واحدة في هذا الحلم الذي يعيشونه خلال هذه الجولات الأربع. دعونا نرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رفض المذيع الشهير جوسيب بيدريرول كلمات جوتي وقال إن "برشلونة أكثر متعة الآن، اللعب أصبح أكثر متعة".

لكن نجم ريال مدريد السابق أوقفه على الفور: "لا أرى ذلك، لا أعرف ما إذا كان الأمر ممتعًا أم لا، أنا لا أراه، لقد اشتركت في مشاهدة جميع مباريات الدوري باستثناء مباريات برشلونة، هذا يوفر الكثير من الوقت".