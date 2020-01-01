جوتسه: أردت معرفة فلسفة جوارديولا فندمت على ترك كلوب!

وجهة نظر تبدو صائبة..

اعترف ماريو جوتسه، لاعب أيندهوفن الحالي، أن يورجن كلوب كان من أكثر المؤثرين في حياته عندما عملا سويًا في بوروسيا دورتموند، نادمًا على إنهاء علاقة العمل بينهما مبكرًا والذهاب للعمل رفقة بيب جوارديولا بعد ذلك.

كلوب كان من أوصل جوتسه إلى الفريق الأول في بوروسيا دورتموند وتحول إلى أحد أبرز نجوم ألمانيا، قبل أن يُقرر الانتقال إلى بايرن ميونخ في 2013 نظير 37 مليون يورو.

فترة جوتسه مع بايرن كانت سيئة للغاية، وقد أشرف على تدريبه حينها بيب جوارديولا، الذي يؤمن اللاعب بأنه حقًا مدرب مميز، لكنه لم يؤثر فيه بنفس قدر كلوب.

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الدولي الألماني في تصريحات صحفية قال "أرى أن كلوب واحد من أهم الأشخاص في حياتي، هناك علاقة من الثقة تجمع بيننا".

كما أضاف "العلاقة مع جوارديولا كانت عملية أكثر، كنت 21 عامًا وذهبت من دورتموند لبايرن وهذا وضع ضغوطات كثيرة عليّ".

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وتابع "كان ينبغي أن أبقى مع كلوبو لمدة أطول، ولكنني لا أؤمن أنها كانت غلطة عندما انتقلت إلى بايرن ميونخ، أردت تحدي نفسي وأن أعرف فلسفة بيب".

وأتم "علمني جوارديولا مشاهدة كرة القدم من مواضع مختلفة تمامًا على أرض الملعب، كان جوارديولا يضعك في كل مكان بالمباراة، روبن يعرف ما أقوله جيدًا".

الجدير بالذكر أن جوتسه بعد تجربة بائسة مع بايرن عاد لدورتموند مجددًا لكن مع المدرب توماس توخيل بعدما انتقل كلوب لتدريب ليفربول منذ 2015، ومع انتهاء عقده في صيف 2020 انتقل بطل العالم 2014 مجانًا إلى أيندهوفن الهولندي.