جوتا سعيد بالفوز وبهدفه الأول وروبرتسون يؤكد: نقاط مستحقة

وحوّل ليفربول تأخره بهدف إلى فوزٍ غالٍ بثلاثية على ضيفه آرسنال، في قمة أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة، قال ديوجو جوتا مهاجم ليفربول لشبكة سكاي سبورتس: "إنه شعور رائع أن أسجل في مشاركتي الأولى، كنت أتمنى أن يكون الملعب ممتلئًا بالجماهير في تلك اللحظة"

وأضاف: "ولكن رغم ذلك لا يمكن أن قول سوى أنني سعيد بتحقيق الفوز للفريق وتحقيق النتيجة الإيجابية وكذلك التسجيل الذي سيعطيني الدافع من أجل الاستمرار ومواصلة العمل"

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وتابع: "في كرة القدم أحيانًا تسجل، وأحيانًا تفوتك الفرص، ويجب أن تعتقد أنك ستسجل حتى وإن أهدرت فرصًا ولحسن الحظ فعلت ذلك اليوم بالفعل"

وأردف: "لقد أخبرني يورجن كلوب أن أواصل العمل والضغط والمحاولة، نحن الآن في بداية الموسم ولعبنا 3 مباريات نجحنا في الفوز بهم، نريد المواصلة ونتطلع لما هو قادم"

ومن جهته أكد روبرتسون أن المباراة كانت رائعة وأظهر فيها ليفربول وجهه الحقيقي لذلك كان يستحق في النهاية الفوز والحصول على 3 نقاط هامة في منافسته على اللقب.

وأكد: "لقد كانت مباراة رائعة على مستوى المضاد من جانبنا، كان رد فعلنا جميعًا عندما فقدنا الكرة استثنائيًا، وضعناهم تحت الضغط وأجبرناهم على ارتكاب الأخطاء وأظهرنا الجودة" المطلوبة"