بمقابل مادي صادم .. جوتا يُسافر إلى فرنسا للرحيل من الاتحاد إلى رين!

جوتا رحل أخيرًا عن الاتحاد ولكن بمقابل مادي صادم!

سافر النجم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" جناح نادي الاتحاد إلى فرنسا، من أجل إتمام انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف رين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتخلص الاتحاد أخيرًا من جوتا، بعد عدة محاولات على مدار فترة الانتقالات الجارية، حيث اتفق العميد مع رين على الصفقة بشكل نهائي.

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وكشف الإعلامي الإيطالي فابرتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن التفاصيل المالية الصادمة في الصفقة، حيث سينتقل بحوالي 8 مليون يورو.

المبلغ صادم لأن الاتحاد تعاقد مع جوتا في صيف 2023 مقابل 30 مليون يورو، ولم يستفد منه الفريق خلال الموسم الماضي، ليتكبد النمور خسارة في الصفقة قيمتها 22 مليون يورو!

يُذكر أن الاتحاد تعاقد مع جوتا بناءً على طلب من المدرب البرتغالي نونو سانتو، ولكن نفس المدرب هو من أبعده عن الفريق لعدم قناعته بمستواه الفني، وتكرر نفس الأمر مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لتقرر إدارة النادي تسويقه والتخلص منه.