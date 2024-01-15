جوائز ذا بيست | جوارديولا "الأفضل" في العالم رسميًا .. وصدمة لمدرب برشلونة

الكشف عن الفائزين بجائزة أفضل مدرب ومدربة لعام 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الإثنين؛ عن الفائزين بجائزة "أفضل مدرب" في فئتي الرجال والسيدات، لعام 2023.

الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، دخل في منافسة مع الثنائي الإيطالي لوتشيانو سباليتي وسيميوني إنزاجي، على جائزة أفضل مدرب في فئة الرجال.

ومن ناحيتهم.. تنافس الثلاثي الإسباني جوناثان جيرالديز"برشلونة" والإنجليزية إيما هايز "منتخب الولايات المتحدة الأمريكية" والهولندية سارينا فيجمان "منتخب إنجلترا"، على جائزة أفضل مدرب في فئة السيدات.

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الفائزان بجائزتي أفضل مدرب ومدربة لعام 2023..

وتفوق جوارديولا بشكل رسمي، على سباليتي وإنزاجي، كـ"أفضل مدرب" في عام 2023؛ وذلك في حفل "ذا بيست"، المقام في العاصمة البريطانية لندن.

وحصل بيب على 28 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن سباليتي "الثاني"، والذي توج بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي، في الموسم الماضي، بينما حل إنزاجي "ثالثًا" بـ11 نقطة.

واختيار المدرب الإسباني؛ جاء بعد قيادته مانشستر سيتي، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023، لأول مرة في التاريخ.

وإلى جانب البطولة الأوروبية.. حقق بيب جوارديولا مع السيتزنس، ثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، وكأس الاتحاد الإنجليزي، في الموسم الرياضي الماضي.

وعقب تتويجه رسميًا.. قال بيب جوارديولا: "أحب أن أشارك هذه الجائزة مع سباليتي وسيميوني، بالإضافة إلى مسؤولي نادي مانشستر سيتي، الذين ساندوني منذ اللحظة الأولى".

وشكر جوارديولا، جميع أفراد عائلته، ولاعبي الفريق الإنجليزي، الذين دائمًا ما ظهروا متحدين داخل غرفة الملابس، سواء في حالات الفوز أو الخسارة.

وأرجع بيب، الفضل لما وصل إليه في مسيرته التدريبية، إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني؛ قائلًا: "إنه نادي القلب بالنسبة لي.. أدين له بالكثير".

أما في فئة السيدات.. تم اختيار سارينا فيجمان كـ"أفضل مدربة"؛ بعد أن قادت منتخب إنجلترا لكرة القدم، للصعود إلى نهائي كأس العالم، قبل الخسارة أمام إسانيا (0-1).

وكانت فيجمان في منافسة شرسة مع جيرالديز بالتحديد، الذي حقق ثلاثية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر المحلي، مع فريق برشلونة للسيدات، في الموسم الماضي.