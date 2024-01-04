جوائز ديسمبر | كريستيانو رونالدو "الأفضل" في الدوري السعودي .. وتفوق هلالي على النصر والأهلي

الكشف عن جوائز شهر ديسمبر في الدوري السعودي للمحترفين

SHAHID

أعلنت الرابطة السعودية المحترفة، مساء اليوم الخميس، عن "جوائز الأفضل" في دوري روشن، عن شهر ديسمبر 2023.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، بعد مرور 19 جولة - حتى الآن -، برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر "الوصيف".

وكشفت الرابطة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، عن فوز البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بجائزة "أفضل مدرب"، عن شهر ديسمبر.

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وأشارت الرابطة، إلى تفوق جيسوس التي وصفته بـ"محطم الأرقام"، بعد أن أصبح أسرع مدرب يصل إلى النقطة 53 في دوري المحترفين السعودي، على كلٍ من مواطنه لويس كاسترو (النصر)، والألماني الشاب ماتياس يايسله (الأهلي).

ومن ناحيته.. توّج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بجائزة "أفضل لاعب" عن شهر ديسمبر؛ بتسجيله 5 أهداف وصناعته 2 آخرين، في 4 مباريات.

أما السنغالي إدوارد ميندي، نجم النادي الأهلي، فاز بجائزة "أفضل حارس" في ديسمبر، في الوقت الذي حصل فيه عبد الإله هوساوي، متوسط ميدان الخليج، على جائزة "أفضل لاعب واعد"، عن نفس الشهر.

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