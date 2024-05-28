جوائز جلوب سوكر .. مفاجأة كيليان مبابي وظاهرة غريبة لريال مدريد!

برشلونة يحضر بقوة بجائزتين

نجح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في تتويج موسمه مع باريس سان جيرمان، بالحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2024، في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" السنوي بدبي.

وحصد مبابي هذه الجائزة بسبب ما قدمه مع باريس بتسجيل 44 هدفًا وصناعة 10 في 48 مباراة بكل البطولات، متفوقًا على العديد من النجوم العالميين في مفاجأة غير متوقعة بسبب تألق جود بيلينجهام وإرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور وغيرهم.

وأما جائزة أفضل لاعب واعد فذهبت إلى لامين يامال لاعب برشلونة الشاب، بعد تألقه اللافت مع الفريق الكتالوني في سن السادسة عشر.

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وبالنسبة لأفضل فريق للرجال فحصل على اللقب مانشستر سيتي بعد التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية، وأما السيدات فكان اللقب من نصيب برشلونة.

وحصل كذلك تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن على جائزة مدرب العام في 2024، بعد قيادته الفريق الألماني للفوز بلقبي الدوري والكأس لموسم 2023/2024.

وذهبت جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لصالح ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، وحصل جانلوكا بيسوتو على جائزة الروح الرياضية، وتم تكريم جيجي ريفا على مسيرته مع كالياري، وكذلك الأسطورة الألمانية كارل هاينتس رومينجه والنجم الإيطالي جانلويجي بوفون.

وحصل لوتشيانو سباليتي على تكريم آخر لمسيرته كمدرب، وتوج ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بجائزة أفضل قائد بمنصب إداري، وحصد نادي كومو جائزة أفضل عودة بعد صعوده إلى الدوري الإيطالي من جديد، وحصل أتالانتا على جائزة الإلهام بعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا وفوزه بالدوري الأوروبي.

وأخيرًا ذهبت جائزة أفضل هداف للمهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ، بعد تسجيله 44 هدفًا مع النادي البافاري خلال الموسم الأول له بقميص الفريق.

وجاءت الظاهرة الأبرز في الحفل السنوي لجلوب سوكر، هو غياب ريال مدريد عن التتويج بأي جائزة كبرى، رغم الموسم المميز الذي يعيشه الفريق تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، بالحصول على الدوري الإسباني والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.