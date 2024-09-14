تصوروا بجوال! .. سخرية من الناقل الرسمي بإفساد هدف "موهبة" الاتفاق الخيالي

شاهد الهدف الخيالي الذي سجله نجم الاتفاق الجديد

نجح النجم البرازيلي جواو كوستا لاعب الاتفاق الجديد، في تسجيل هدف انتصر به فريقه على الفتح بطريقة خيالية، ولكن كان هناك سخرية بسبب الناقل!

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وحقق الاتفاق الفوز على الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وتمكن كوستا صاحب الظهور الأول من تسجيل هدف التقدم للاتفاق بالدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك الفتح.

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وخرج أحد متابعي قناة "SSC" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي معلقًا على جودة زاوية التصوير الذي تم نقل المباراة بها حيث علق قائلًا: "هل التصوير والنقل بجوال؟".

بينما علق متابع آخر قائلًا: "دوري قوي جدًا والإخراج والتصوير بهذه الطريقة، هذا حرام والله"، بينما علق آخر قائلًا: "واضح لعيب كوستا بس ماشاء الله إخراج ssc ما شفت الهدف زين إلا في آخر إعادة".