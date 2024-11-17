جواو كانسيلو يصف ضعف الدوري السعودي بـ"الخرافة" .. ويرد على غياب كريستيانو رونالدو أمام كرواتيا!

كلمات رائعة من كانسيلو عن الدوري السعودي..

أشاد الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي الهلال، بقوة منافسات دوري روشن السعودي، والذي وصفه بأنه دوري يتطور كل عام، أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي لمباراة كرواتيا والبرتغال.

ويحل منتخب البرتغال ضيفًا على كرواتيا، على ملعب بولجد، مساء الغد، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من حساب المجموعة الأولى، في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بموسم 2024-2025.

وعلّق كانسيلو على خوض تجربة الدوري السعودي، بعدما لعب في دوريات إسبانيا وإنجلترا وألمانيا، وما إذا كانت حدة اللعب صارت أقل، ومدى شعوره بالفارق بعد قدومه لمعسكر المنتخب البرتغالي، قائلًا "هذه خرافة، كنت أعتقد أن الدوري السعودي أضعف بكثير مما هو عليه في الواقع، لازلت أؤمن بأن أفضل اللاعبين يلعبون في أوروبا، ولكن الدوري السعودي يتطور عامًا بعد عام، ويصل المزيد من أبرز اللاعبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد ظهير الهلال أنه يشعر بكونه مثاليًا من الناحية البدنية، ويمكن للمدير الفني التأكد من ذلك، ليقدم دليله على مدى قوة الدوري السعودي، وعدم تأثره بفكرة اللعب خارج حدود أوروبا.

وفي سياق متصل، علّق كانسيلو على غياب كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، عن مباراة كرواتيا، بقوله "المدرب قرر إراحة أفضل لاعب برتغالي على الإطلاق، ونحن هنا لدعمه، وكذلك برناردو سيلفا وبرونو فيرنانديش وبيدرو نيتو، لأننا مجموعة متحدة للغاية.

وضمن منتخب البرتغال التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد تزعمه صدارة المجموعة الأولى، برصيد 13 نقطة، مبتعدًا بفارق 5 نقاط عن كرواتيا - الوصيف -، بينما يأتي منتخب بولندا في المركز الثالث بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن إسكتلندا.