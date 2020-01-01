جواو فيليكس يغيب عن أتلتيكو مدريد أمام ليفربول

جواو فيليكس يزيد من متاعب دييجو سيميوني قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

سيغيب النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس عن أتلتيكو مدريد في المواجهة المنتظرة أمام ليفربول نظرًا لعدم تعافيه من الإصابة حتى الآن.

وسيحل ليفربول ضيفًا على أتلتيكو مدريد غدًا الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وتعرض فيليكس لإصابة على مستوى الفخذ خلال المواجهة التي تعادل فيها الروخيبلانكوس على أرضه أمام ليجانيس في السادس والعشرين من يناير الماضي.

واستبعد فيليكس من المواجهة الأخيرة لأتلتيكو مدريد أمام فالنسيا بهدفين لمثلهما مساء الجمعة الماضية، ولكنه عاد إلى التدريبات بعدها مباشرة.

ولكن لم يستكمل فيليكس التدريبات الجماعية لأنه لم يتعافَ بعد من الإصابة التي تعرض لها وما زال يحتاج إلى فترة من أجل التعافي.

وستكون المواجهة صعبة للغاية لأتلتيكو مدريد أمام ليفربول الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم سوى مباراة نابولي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن جواو فيليكس قد شارك مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم في 23 مباراة وسجل 4 أهداف، وذلك بعد انضمامه إلى الفريق مقابل 120 مليون يورو.