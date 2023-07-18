جواو فيليكس يثير الجدل بشأن مستقبله: "أريد اللعب لبرشلونة"

تصريحات مثيرة من نجم أتلتيكو مدريد

أثار جواو فيليكس، نجم فريق أتلتيكو مدريد الجدل بعد تصريحاته الأخيرة مع الصحفي فابريتسيو رومانو بشأن مستقبله.

ومازال مستقبل جواو، غامضًا بسبب توتر العلاقة بينه وبين مدربه دييجو سيميوني، ورغبة النادي الإسباني في التخلص منه سريعًا.

ولعب جواو، آخر فترة له في موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد إلى تشيلسي الإنجليزي.

وقال جواو: "أحب أن ألعب لبرشلونة لطالما كان برشلونة خياري الأول كان هذا حلمي دائمًا منذ أن كنت طفلاً".

وأضاف: "إذا حدث ذلك فسيكون حلمًا يتحقق بالنسبة لي".

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية بدأ أتلتيكو مدريد التفكير في عرض إعارة جديد للاعب البرتغالي هذا الصيف.