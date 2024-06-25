جواو فيليكس: ما يحدث قلة احترام للبرتغال!

"من يفعلون ذلك معي أشخاص أحتقرهم" .. نجم برشلونة غاضب في اليورو

تسببت الصحافة في غضب جواو فيليكس؛ لاعب منتخب البرتغال، في ظل تعاطيها بطريقة سيئة مع عدم الدفع به بعد في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

روبرتو مارتينيز؛ المدير الفني للبرتغال، لم يمنح الفرصة لنجم البرسا بعد لتمثيل بلاده في البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا حاليًا، وهو ما دفع البعض للترويج لوجود خلافات بين الثنائي.

لكن فيليكس نفى ذلك تمامًا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قال به: "لم أقرأ تلك الأنباء، لكن أخي فعل وأرسلها لي، بالطبع ما هي إلا مجرد كذبة وإلا ما كنت في المؤتمر الآن، ترديد مثل هذه الشائعات عدم احترام لاسمي وللمدرب وللمنتخب بشكل عام".

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وأضاف: "علاقتي بالمدرب جيدة. لسوء الحظ أو ربما لحسن الحظ ترددت عني مثل تلك الشائعات من قبل في الأندية لذا أعلم تمامًا كيفية التعامل معها. أنا موجود وعندما يحتاجني المدرب سأكون موجودًا لتقديم المساعدة".

بسؤاله عن عدم الاستمرارية بشكل عام في مسيرته في المشاركات، علق: "من الصعب الإجابة على هذا السؤال، أنا أبذل قصارى جهدي دائمًا، وأعلم لأكون أفضل، لكن الأمور لم تسر على ما يرام في بعض المواقف إلا أنني لا استسلم أبدًا، ومتأكد من أن الجميع سيظل يراني ناجحًا كما كان الحال منذ ظهوري مع بنفيكا، فأفضل اللحظات لم تأت بعد".

وتابع: "في بعض الأحيان يتم التشكيك في احترافيتي وشغفي، لكن هناك ما يزعجني أكثر من هذه الأحاديث، كل ما يُكتب عني كذب، والحديث عن علاقتي بالمدربين يزعجني ويحزنني، أعلم أنني سأتعرض لهذه المواقف في مسيرتي، لكن من يردد هذه الشائعات أشخاص أحتقرهم".

واختتم بتوضيح سبب مغادرته للملعب قبل مواجهة تركيا: "ذهبت لدورة المياة!".

يذكر أن البرتغال استهلت مشوارها في البطولة بالفوز أمام التشيك (2-1)، ثم الانتصار أمام تركيا (3-0)، وتستعد لمواجهة جورجيا غدًا الأربعاء.