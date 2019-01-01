جواو فيليكس: لا أعرف كيف سأمر من فان دايك!

تصريحات طريفة..

طالب جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، نفسه وزملائه بضرورة العمل بكل قوة، معتبرًا أن هذا هو السبيل الوحيد للذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص.

وكانت قرعة دور الـ16 من دوري الأبطال قد أسقطت أتلتيكو مدريد في مواجهة بطل النسخة الماضية، ليفربول، وذلك بعد التأهل ثانيًا في المجموعة التي ضمت يوفنتوس وباير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو.

فيليكس في تصريحات للصحافة قال "نحن نعلم أن القرعة أوقعتنا في أكثر فريق معقد، إنهم أبطال أوروبا، ولكن لنقوم بعملنا بكل كد واجتهاد ونحاول أن نعبر.".

في الوقت نفسه، فقد كال الدولي البرتغالي المديح لفيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، واعتبره أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وتسائل ساخرًا عن كيف يمكنه أن يمر منه في المباراة.

فيليكس يرد على سيميوني: الأهداف ستأتي ومبلغ صفقتي لا يؤثر على أدائي

صاحب الـ19 عامًا اختتم حديثه مازحًا وقال "لقد قلت لأصدقائي عندما كنت في المنزل بعد القرعة، كيف يمكنني أن أمر منه؟.".

فيليكس انضم إلى الفريق المدريدي هذا الموسم من بنفيكا في صفقة قياسية بلغت قيمتها 125 مليون يورو، وشارك حتى الآن في 18 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع واحدًا فقط بمختلف البطولات.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يقطن في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر برشلونة.