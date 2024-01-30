جواو فيليكس! كابوس جديد يضرب برشلونة

ماذا قال البارسا في بيان رسمي؟

تلقى برشلونة نبأ حزينًا يزيد من أزمات الفريق هذا الموسم، ويتعلق بجواو فيليكس، المعار حتى نهاية الموسم من أتلتيكو مدريد.

ويعاني برشلونة على كل المستويات هذا الموسم، حيث تراجعت نتائج الفريق مؤخرًا، وتعرض العديد من اللاعبين لإصابات كبيرة، بالإضافة إلى إعلان المدرب تشافي هيرنانديز الرحيل في الصيف المقبل.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي، أن "نجم الفريق البرتغالي جواو فيليكس، تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن خلال التدريبات اليوم الثلاثاء".

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وأضاف البيان: "لن يكون جواو متاحًا للمشاركة في المباريات، وموعد عودته يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وخلال الأسابيع الماضية، خسر برشلونة لقب السوبر الإسباني، كما ودع الكأس من ربع النهائي، بينما تعقدت مهمته في الحفاظ على لقب الليجا، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد في صراع الصدارة.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي الشهر المقبل، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على أمل استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي الكتالوني منذ سنوات.