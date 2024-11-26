"أحلم بدوري الأبطال وكأس العالم" .. جواو فيليكس يغازل مدريد ويتجاهل تجربته مع برشلونة

يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا

أكد جواو فيليكس مهاجم تشيلسي، أن مدينة مدريد الإسبانية هي المكان الذي يفضل العيش فيه، بعد خوضه عدة تجارب أخرى خارج بلاده البرتغال.

صاحب الـ25 سنة عرف طريقه إلى الشهرة من بوابة بنفيكا، لينتقل إلى أتلتيكو مدريد، حيث قضى هناك 3 مواسم عاش خلالها العديد من الفترات الصعبة، قبل أن يذهب في إعارتين متتاليتين إلى تشيلسي وبرشلونة، وانضم بشكل نهائي إلى البلوز خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال فيليكس في بودكاست "Geração 90":"لست خائفًا من التقاعد، على الرغم من أن الإجابة قد تكون مختلفة في غضون سنوات قليلة، حلمي الأكبر هو الفوز بكأس العالم، دوري أبطال أوروبا كذلك نقطة مهمة في مسيرة كل لاعب، إذا لم أحصل عليها فلن أشعر بالإحباط لأنني كنت محظوظًا باللعب في أندية رائعة ولاعبين مميزين".

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وعن المدينة الأكثر تأثيرًا في حياته والتي يريد العودة لها:"أنا لا أغادر المنزل كثيرًا، أحب لعب الجولف لأنه يساعدني على الانفصال عن كرة القدم، أحب التجول في لندن عمومًا، لو كان بوسعي السفر أذهب إلى ميامي، لكن أفضل مدينة للعيش على الإطلاق هي مدريد".

وكانت بعض التكهنات قد أثيرت حول قيام برشلونة بتحويل إعارة فيليكس إلى شراء نهائي الصيف الماضي، ولكن النادي الكتالوني لم يتمكن من إتمام الصفقة، ليذهب اللاعب إلى البلوز، ويبدو أن تصريحاته عن مدريد لن تعجب جماهير النادي الكتالوني لأنه تجاهل الفترة التي قضاها مع البرسا.

يذكر أن فيليكس خاض 11 مباراة مع تشيلسي بكل البطولات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف ولعب تمريرة حاسمة واحدة.