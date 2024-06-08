جواهر البرازيل لا تنتهي .. ريال مدريد يستهدف موهبة جديدة!

ريال مدريد يراقب موهبة جديدة من أجل تدعيم مركز الظهير

يستهدف ريال مدريد الإسباني ضم موهبة برازيلية جديدة، من أجل مواصلة تدعيم صفوفه بلاعبين شباب، لمواصلة بناء مشروعه لبناء جيل جديد.

ونجح ريال مدريد خلال السنوات الماضية في ضم أكثر من جوهرة برازيلية مميزة، مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو، وآخرها كان المهاجم إندريك.

وكشفت صحيفة "AS" الإسبانية، عن أن ريال مدريد يُريد ضم الظهير الأيمن البرازيلي بيدرو ليما صاحب الـ17 عامًا، لاعب نادي سبورت ريسيفي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من الأندية التي تُريد ضم ليما مثل تشيلسي الذي فاوضه خلال الأسابيع الأخيرة، ولكن ريال مدريد يراقب الوضع حاليًا.

وفي حالة عدم تقدم تشيلسي في المفاوضات مع ليما، فإن اللاعب البرازيلي سيقترب من ريال مدريد، حيث تم استدعاء اللاعب مؤخرًا للانضمام إلى صفوف منتخب البرازيل تحت 20 عامًا.

ويسعى نادي ريال مدريد لدعم مركز الظهير الأيمن بالتعاقد مع ليما، خاصة وأن الثنائي داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز يبلغان من العمر حاليًا 32 عامًا.

وقد يدفع ريال مدريد في الصفقة إذا تمت ما بين 6 إلى 7 ملايين يورو، ولذلك فهو يعد استثمار رائع، خاصة وأن اللاعب يتم تشبيهه بالأسطورة كافو.

وعرض تشيلسي بالفعل مبلغ 8 ملايين يورو من أجل التعاقد مع ليما وفقًا لما أكدته الصحيفة، حيث يُريد النادي الإنجليزي هو الآخر مواصلة تدعيماته باللاعبين الشباب، بعد أن تعاقد مع البرازيلي إستيفاو مقابل 65 مليون يورو.