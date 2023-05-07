جوان لابورتا يقود جبهة المعارضة .. صفقة برشلونة المنتظرة تثير الخلاف في النادي!

مشاكل جمة تحيط بصفقة برشلونة المرتقبة قد تكون سببًا في انهيارها..

يعد الألماني إلكاي جوندوان نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أحد أبرز لاعبي خط الوسط الذين يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاوضات برشلونة مع جوندوان، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، متقدمة للغاية، حيث اتفق الطرفان على توقيع عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن حالة من التوتر في أروقة إدارة برشلونة من إتمام الصفقة، بالنظر إلى أن الألماني يطلب راتبًا ضخمًا للغاية، وبسبب عمره المتقدم، حيث سيبلغ من العمر 33 عامًا في أكتوبر المقبل.

وفي الوقت الحالي، فإن العقود بين الطرفين لم توقع بعد، في انتظار التوافق النهائي بين إدارة برشلونة لإتمام الصفقة.

الشكوك حول العملية تأتي من أعلى المستويات في إدارة برشلونة، على الرغم من أنه ليس هناك شك في الجودة الهائلة للاعب، لكن المطالب الاقتصادية له قد تعيق خطط "البلوجرانا" الأخرى.

وفي محاولة لحل الأمر، يواصل ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة العمل على تقريب المواقف بين جميع الأطراف.

ويفهم أليماني أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يرغب في التوقيع مع جوندوان، واللاعب نفسه يرغب في الانتقال إلى برشلونة.

لكن يجب على الألماني أن يبذل جهدًا حتى تم التوصل إلى موقف يرضي جميع الأطراف، ويجعل جوان لابورتا رئيس برشلونة يمنح موافقته على الصفقة في نهاية المطاف.

ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة لأن مانشستر سيتي قد يتحرك لمحاولة إقناع جوندوان بالتجديد بعد الأداء المبهر الذي يقدمه في الموسم الحالي.