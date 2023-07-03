جوان لابورتا يفجر مفاجأة: ليونيل ميسي يتقاضى راتبًا من برشلونة!

رئيس برشلونة يؤكد أن النادي الكتالوني يواصل دفع المال لنجمه السابق.

أكد جوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني أن النادي الكتالوني مضطر إلى دفع المزيد من المال إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق السابق حتى عام 2025.

ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021 متوجهًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، وبعد عامين ظن الجميع أن الأرجنتيني سيعود من جديد إلى فريق طفولته لكن الصفقة تعثرت لينضم إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

لابورتا، وفي مقابلة مع صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما سُئل عن ميسي وأكد أن النادي مدين للأرجنتيني بالمال.

وقال لابورتا: "ما يجب عليه هو تأجيل فاتورة الراتب التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الإدارة السابق، ذلك الاتفاق الذي ينتج عنه مدفوعات معلقة حتى نهاية عام 2025، إنه يتقاضى راتبه عمليًا".

ردًا على سؤال حول اختيار الأرجنتيني للذهاب إلى إنتر ميامي، قال لابورتا: "أنا أفهم ذلك، لكن هناك شيئًا لا علاقة له بالآخر، كان لدينا اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني بتخصيص جزء من موارد النادي من أجل ميسي، وذلك ضمن تم التفكير في خطة الجدوى، وأبلغناها إلى خورخي ميسي".

وأضاف: "لقد أخبرني أن ليو قضى عامًا صعبًا للغاية في باريس وأنه يريد ضغطًا أقل".

واختتم لابورتا: "خيار العودة إلى برشلونة كان سينتج عنه المزيد من الضغط على ميسي، وفهمت قراره، حظًا سعيدًا له وبدأنا في إعداد تكريمه في إطار الذكرى 125 لتأسيس النادي وعندما نعود إلى كامب نو سيكون الأمر مثاليا".

المدفوعات المالية التي تحدث عنها لابورتا تخص الفترة التي تفاوضت فيها إدارة النادي السابقة مع اللاعبين على تخفيض وجدولة جزء من رواتبهم خلال عام 2020، خلال الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا.