جوان لابورتا يغازل ليونيل ميسي: أنقذنا مثل المسيح!

هاجر الحجار
Messi Laportasport.es
ليونيل ميسيبرشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا

لابورتا: ميسي أنقذ برشلونة!

تحدث رئيس برشلونة، جوان لابورتا، عن نجم البلوجرانا السابق، ليونيل ميسي، أثناء استعادة ذكرياته بكامب نو.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، ولم يعلن عن التجديد بعد.

في حديث لابورتا، للصحيفة الإسبانية "Mundo Deportivo"، قال:" الأفضل هو ميسي، بالنسبة لي، إنه مزيج بين كرويف ومارادونا".

كما أضاف:" عندما ظهر ميسي في الأكاديمية، كان كالمسيح بالنسبة لنا، لقد أنقذنا عبر سنوات".

وأردف:" فترة بويول، وديكو، وليونيل ميسي، وصامويل إيتو، أعتقد أنها كانت الذهبية".

الجدير بالذكر أن، يستعد برشلونة لاستضافة مايوركا، في أخر مباراة له على كامب نو غدًا، قبل بداية صيانة وتجديد الملعب.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

757130 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
757130 الأصوات

اختيارات المحررين