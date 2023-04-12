برشلونة يلعب في السعودية؟ استغاثة جوان لابورتا خوفًا من غدر أوروبا!

ما كشفه رئيس برشلونة للمقربين منه يكشف مدى التأثير السعودي بعد صفقة كريستيانو رونالدو والمفاوضات مع اللاعبين العالميين

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ربما هذا كان آخر ما يمكن أن يخطر على خاطر أحد بشأن التطور الهائل للكرة السعودية، خاصةً بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتقارير التي تتحدث عن تعاقدات منتظرة مع لاعبين عالميين آخرين وكذلك مدربين، لكن يبدو أن صدى هذا وصل لأبعد بكثير مما هو متوقع.

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السعودية جعلت من رونالدو اللاعب الأغلى في العالم حاليًا، إذ يتقاضى بحسب التقارير 170 مليون جنيه استرليني سنويًا، وهو ما يبدو أن أغرى جوان لابورتا؛ رئيس نادي برشلونة الإسباني.

الصحفي الشهير إدواردو إندا أوضح خلال ظهوره عبر برنامج " El Chiringuito" الشهير أن لابورتا صرح للمقربين منه أنه في حال إصدار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره باستبعاد البرسا من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على خلفية قضية "نيجريرا"، سيتجه بفريقه للعب في السعودية.

وأوضح إندا أن المقربين من لابورتا لم يفهموا تحديدًا ما إذا كان مازحًا أم جادًا في تهديده، لكن المؤكد أن يهدف من وراء هذا هو تجنب الخسائر المالية الكبيرة التي ستلحق بناديه حال غيابه عن البطولة القارية.

ولا يعلم إدواردو أيضًا شكل المنافسة التي يرغب بها رئيس برشلونة في السعودية وما إذا كانت مباريات ودية أو بطولة تقام خلال فترة لعب مباريات دوري الأبطال، لكنه أوضح أن الهدف الأساسي هو "ملء خزينة النادي" فقط.

جدير بالذكر أن القضية المعروفة بنيجريرا اتهم بها برشلونة بدفع أموال لشركة تابعة لإنريكيز نيجريرا؛ نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، لتلاعب في نتائج بعض المباريات لصالح البرسا.

Shahid