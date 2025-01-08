ألفاظ خارجة وزلزال بغرفة كبار الشخصيات .. رد فعل كارثي من جوان لابورتا فور علمه بقرار تسجيل داني أولمو وباو فيكتور

رئيس برشلونة ينفجر غضبًا في الجوهرة المشعة

فقد رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، أعصابه وعبر عن الشعور بالنشوة باستخدام ألفاظ خارجة، فور علمه بخبر تلقي النادي التدبير الاحترازي الذي سيمكنه من تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق بشكل مؤقت.

وتلقى لابورتا النبأ وهو في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، حيث خاض فريقه مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو واستطاع الفوز بثنائية نظيفة ليتأهل إلى المباراة النهائية.

ورصدت قناة "إيسبورت 3"، رد فعل لابورتا في قاعة كبار الشخصيات، حيث قام بالتعبير عن فرحته من خلال الصراخ بصوت عالٍ: "أبناء العاهرة"، بينما كان الجميع، بما في ذلك كل من كانوا يرافقونه في حالة من الذهول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كل ذلك حدث في وجود رافائيل لوزان؛ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في قاعة كبار الشخصيات في الملعب، دون تبادل أي كلمات بينهما، بينما تصرف لوزان كسياسي، محاولاً الوساطة وتهدئة الأجواء.

وجاءت اللحظة الأكثر توترًا عندما رأى لابورتا وصول رؤساء الفرق الإقليمية، فسألهم من هم، مصحوبًا بمزيد من الصراخ والشتائم من "أشخاص عديمي الحياء"، مما أثار دهشة واستياء الحاضرين، حتى أن رئيس برشلونة بدأ يركل بعض الأشياء في الغرفة، وهو ما اعترف به بعض المتضررين من الزلزال الذي تسبب فيه رئيس برشلونة لصحيفة "ماركا".

في المقابل، قرر الاتحاد الإسباني عدم الإعلان رسميًا عن موقفه بشأن كل ما حدث حول تسجيل اللاعبين، واكتفى بما قاله الرئيس لوزان في تصريحات لقناة "موفيستار": "صحيح أن الأخبار مهمة، فهي تؤثر على لاعبين ونادٍ عظيم مثل برشلونة".

وأضاف: "يجب أن نحترم قرارات المجلس الأعلى للرياضة. لا يمكننا الدخول في تقييم لأننا علمنا هنا في الملعب بقرار الأمر القضائي. سنجري تقييمًا وسيتعين على رابطة الليجا أيضًا إجراؤه".