مكذبًا جوان لابورتا .. زعيم المعارضة في برشلونة يثير الجدل بشأن رحلة منغوليا!

رحلتان قام بهما رئيس برشلونة خلال التوقف الحالي والجدل مثار حوله!

تراقب مجموعة المعارضة في برشلونة الإسباني "Som un clam" بقيادة جوان كامبروبي؛ الملقب بـ"زعيم المعارضين"، عن كثب تحركات جوان لابورتا؛ رئيس النادي، وتقرر التصعيد بشأن رحلته الأخيرة إلى منغوليا.

رئيس النادي الكتالوني استغل فترة التوقف الحالية وقام برحلتين خارجيتين إلى منغوليا وأذربيجان، لكن الرحلة الأولى تحديدًا هي محل الجدل.

برشلونة أكد بشكل رسمي أن الرحلتين قام بهما الرئيس لـ"أهداف خاصة"، وليس للنادي علاقة مباشرة بهما، لكن مجموعة كامبروبي لا تصدق ذلك، وأصدرت بيانًا رسميًا تطالب به توضيح الحقيقة والشفافية مع الجماهير..

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المجموعة البرشلونية أوضحت في بيانها أن المعلومات الواردة في الصحافة المحلية تؤكد قيام لابورتا بأنشطة مرتبطة بعلامة النادي التجارية والاتفاقات التجارية المبرمة في منغوليا.

بل أنه تم نشر بعض الصور للابورتا رفقة وزير الثقافة والرياضة بمنغوليا، وتفاوض على اتفاقيات لتعزيز أكاديمية برشلونة، بجانب أنه وقع اتفاقية تعاون مع شركة "Gobi" لإنتاج وبيع منتجات برشلونة الرسمية في البلاد، وهو ما يتناقض مع توضيح النادي بشأن أنها "رحلة خاصة".

وطرحت المجموعة أربعة أسئلة على برشلونة على مسؤوليه الرد عليها؛ كم عدد موظفي برشلونة الذين شاركوا في الرحلة؟، ما هو الهدف المحدد للأنشطة؟، ما هي تكلفة هذه الخطوة للنادي وما العائد المتوقع؟، وأخيرًا لماذا تم تصنيف الرحلة على أنها خاصة إذا تم مناقشة تلك الملفات؟.

واختتم بيان المعارضين: "أعضاء نادي برشلونة لديهم الحق في معرفة كيف وأين يتم إنفاق موارد النادي وما هي المصالح التي يتم الدفاع عنها نيابة عن المؤسسة. في Som un Clam نطالب مرة أخرى بالشفافية كأحد القيم الأساسية في إدارة كياننا".