جوان لابورتا: برشلونة يمتلك فريقًا أفضل من ريال مدريد!

لابورتا يثير غضب ريال مدريد

أكد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني أن فريقه أفضل من ريال مدريد.

ونجح فريق برشلونة في التتويج بلقب بطولة الدوري الإسباني في الموسم المنقضي بقيادة تشافي هيرنانديز.

وقال لابورتا، في تصريحاته لصحيفة "سبورت": "لدينا فريق أفضل من ريال مدريد وبشكل فردي نحن أيضًا أفضل مع بعض الاختلاف من منافسينا، كعضو ومشجع أنا راضي جدًا عن الفريق الذي بنيته".

وتابع: "لدينا بالفعل فريق تنافسي للغاية لقد فزنا بالدوري الإسباني ويمكننا الاستمرار في ممارسة الهيمنة على هذه البطولة، أركز على تكوين فريق جيد لقد وقعنا مع جوندوجان وأنييجو مارتينيز وسيعطوننا أداء جيد بالإضافة للصفقات الجديدة القادمة".

وعن تشافي قال لابورتا: "نحن واضحون بشأن طلبات المدرب ربما نفتقد جناح ولاعب بخط الوسط وسنحاول إرضائه، لقد فاز الفريق مرة أخرى بألقاب مهمة ونحن طموحون للمستقبل، تشافي يعمل بشكل جيد وكلنا نرغب في تحقيق الانتصارات والبطولات في السنوات القادمة ".

وخسر برشلونة مؤخرًا معظم صفقاته لصالح ريال مدريد، حيث تعاقد الفريق الملكي مع أردا جولر رغم اقتراب برشلونة من حسم الصفقة، وهناك صراع بينهم في صفقات أخرى لم تحسم بعد.