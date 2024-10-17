لابورتا يتحدى معارضيه: برشلونة الآن أفضل نادٍ في أوروبا .. وشفينا من جرح "بارتوميو"

"فليك أحدث ثورة في مقاعد بدلاء برشلونة"

أكد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن ناديه نجح في تخطي الأزمة الاقتصادية الصعبة وأصبح هو الأفضل داخل أوروبا من حيث طريقة العمل إداريًا ورياضيًا.

وأجرى لابورتا مقابلة نشرتها صحيفة "آس"، تحدث خلالها عن الوضع الاقتصادي لبرشلونة في الوقت الحالي، قائلًا: "النادي يكسب المال اليوم.. عندما وصلنا، قمنا بتحريك الرافعات لتلبية الالتزامات العاجلة وتحسين الفريق. حصلنا على قوة دفع، لكن الجرح كان لا يزال مفتوحًا".

وأضاف: "اليوم يمكننا القول إن برشلونة يكسب أكثر مما ينفق، لدينا 41٪ دخل أكثر و22٪ إنفاق أقل، هذا مهم جدًا، التسويق يسير بسرعة الصاروخ، نحن الآن نصدر فواتير بأكثر من 70٪ من ذي قبل".

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وتطرق لابورتا للحديث عن إرث الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، قائلًا: "لا أحب أن أدير الأمور بالنظر إلى المرآة الخلفية.. عندما وصلنا كانت الأمور سيئة للغاية، لأكون صادقًا، كنا فاشلين لكننا تحسنا، زدنا الدخل وخفضنا الإنفاق وخفضنا فاتورة الأجور بمقدار 170 مليون يورو".

وفيما يتعلق ببيع لاعبين مهمين من الفريق، رد لابورتا: "لم نكن نريد ذلك لأننا اعتقدنا أنه يتعين علينا الاحتفاظ بالفريق، لا أعتقد أننا كنا مخطئين. فليك يحصل على ما يريد، رحل جوندوجان لكن أولمو جاء. هناك لاعبون يؤدون بشكل أفضل، مثل رافينيا أو ليفاندوفسكي".

ورد لابورتا على الانتقادات الموجهة من داخل النادي، قائلًا: "أحترم آراء الجميع، لكن غالبية مشجعي برشلونة سعداء. أعتقد أن هذه التصريحات المروعة خاطئة، الحقيقة هي أن برشلونة عاد مرة أخرى إلى مركز حياتنا، نحن النادي الذي يعمل بشكل أفضل في أوروبا بأكملها".

وختم: "هانسي فليك أحدث ثورة في مقاعد بدلاء برشلونة، إنه الرجل المناسب للنادي، مندمج في المدينة، ودود، قريب من الناس، منضبط، ويقود بالقدوة. إنه محترف ولكنه يتمتع بلمسة إنسانية، إنه صريح نحن سعداء جدًا بالعمل الذي يقوم به".