"لا توجد جريمة من أي نوع" .. لابورتا يدافع عن نفسه بعد اتهامه بالاحتيال على العائلة الغنية!

المحامي الإسباني في ورطة..

خرج المحامي الإسباني جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ببيان مفصل للرد على اتهامه بالاحتيال على عائلة وتوريطها في خسارة أموالها.

وكانت إحدى العائلات الغنية، قد عينت لابورتا كمحامي خاص لها، واتهمته باستغلالها بسبب "نقص المعرفة المالية"، وإقناعها باستثمار جزء من أرباحها في شركة CSSB Limited، والتي كان يمثلها أيضًا.

وبالفعل استثمرت العائلة مبلغ 2.4 مليون يورو في الشركة، متوقعة عائد سنوي قدره 6% لمدة 3 سنوات، لكنها تزعم أنها لم تتلق العوائد الموعودة واستردت فقط 84 ألف يورو فقط بدلاً من الأرباح المتوقعة (792 ألف يورو).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصدر لابورتا بيانًا للدفاع عن نفسه ضد الاحتيال المزعوم الذي يتهم به، من 7 نقاط، موضحًا: " في 26 مايو 2023، قدم المدعون شكوى ضد مجموعة من الأشخاص الذين أمثل أمامهم بتهمة جريمة احتيال مزعومة، دون أن يكون لدي أي نوع من المشاركة في الاستثمار الذي يروج له المدعون".

وأضاف: "بمجرد تقديم الشكوى، رفضتها القاضية مباشرة لأنها فهمت أنه لا توجد جريمة من أي نوع، استأنف المدعي الأمر برفع القضية إلى المحكمة الإقليمية، التي قضت بأنه لأسباب تتعلق بالضمانات الإجرائية، يجب استجواب المدعى عليهم".

وتابع: "ما سيتم القيام به يوم الإثنين المقبل هو الحضور إلى المحكمة، حيث سيستمع القاضي (نفس القاضي الذي قدم الشكوى بالفعل) إلى إفادات بعض المدعى عليهم، حيث سبق له أن فعل ذلك مع آخرين في الأيام السابقة واللاحقة".

وأردف البيان: "صرح أحد المدعى عليهم بالفعل قبل أيام أن السيد جوان لابورتا لم يكن له أي علاقة بأي من القرارات المتعلقة بهذه الشركة. المدعى عليه مقتنع بأن هذه القضية ستغلق قريبًا بشكل نهائي".

وختم البيان: "لم يقنع مكتب المحاماة لابورتا وأربوس المدعى عليهم في أي حال من الأحوال باستخدام هذا المكتب للترويج للاستثمار، حيث كان قيد التنفيذ بالفعل".