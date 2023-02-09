جوان لابورتا: أنقذت برشلونة من الانهيار ولن نستغنى عن تشافي

أبرز تصريحات لابورتا رئيس برشلونة عن أخبار الفريق

تحدث جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن نتائج الفريق بالفترة الأخيرة والانجازات التي حققها النادي تحت قيادته، وأكد أنه يشعر بالرضا عن مسار فترته الثانية.

وظهر رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي لتقييم حالة النادي في منتصف الموسم وفي نهاية الميركاتو الشتوي، وأجاب لابورتا على الأسئلة برفقة ماتيو أليماني، مدير كرة القدم بالنادي ونائب الرئيس الاقتصادي إدوارد روميو.

وقال لابورتا عن تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم: "نحن نقوم بعمل جيد وهدفنا الأول هو الليجا، حيث نتقدم على الرغم من حقيقة أن الفريق في مرحلة النمو بعد تعزيزه".

وتابع: "نحن مرشحون ثابتون للحصول على اللقب لكننا نعلم أنه سيتعين علينا العمل بجد لتحقيق ذلك لقد استعاد برشلونة فرحتهم وتفوقهم يترسخ".

وأوضح لابورتا أن فريق برشلونة في كل مرة يتغلب على عقبة أو أزمة يقرر الاتحاد الإسباني تغيير القواعد.

وأشاد لابورتا بتشافي مدرب برشلونة قائلًا: "يتفهم النادي وهو إيجابي للغاية بمعرفة حدود رواتبنا ولم يطلب منا أبدًا أكثر مما نستطيع".

وأضاف: "لا يمكن الاستغناء عنه تشافي يبلي بلاء حسنًا ومعه سنفعل ذلك مرة أخرى وربما أفضل".

وعلق لابورتا على الوضع الاقتصادي لبرشلونة قائلًا: "لقد أنقذنا برشلونة من الانهيار بقرارات شجاعة ونحقق الرقم القياسي في عقود الرعاية في تاريخ النادي".

ورد لابورتا على هجوم شقيق ميسي ماتياس ضده قائلًا: "من الواضح أن ميسي من تراث برشلونة لكن لا تجعلني أتحدث عن ميسي لاعب باريس سان جيرمان أحترم اللاعب والنادي وفيما يتعلق بشقيقه فقد اعتذر بالفعل وسيسمح له بذلك وهذا أمر مفهوم".

وتحدث لابورتا أيضًا عن مشروع دوري السوبر الأوروبي الجديد وقال: "إنه يتقدم ويشترك النادي في شعاره بالكامل يجب أن تكون المنافسة جذابة ومحترمة للاعبين نحن ندافع عن المنافسة الحرة ولكن دون قطع الحوار مع الاتحاد الأوروبي والتنسيق مع المسابقات الوطنية التي تتعايش مع دوري أبطال أوروبا وفي أبريل سيكون لدينا أخبار".

وظهرت العلاقة بين النادي ودوري الملوك التي يروج لها اللاعب جيرارد بيكيه في المؤتمر الصحفي وقال لابورتا: "لا توجد علاقة بين رحيل بيكيه وهذا الاتفاق فقد تم بيع 45 ألف تذكرة لهذا الحدث بالفعل وبيكيه هو قطعة من الدرع ونحن سعداء للغاية لأنه يقوم بعمل جيد ولا يوجد تعارض مع رعاتنا ".