جوانزو يصر على ضم مالكوم من برشلونة وتوتنهام يقتحم المفاوضات

توتنهام يريد ضم اللاعب الشاب مالكوم من صفوف برشلونة ويصارع جوانزو الصيني على إتمام الصفقة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم على إصرار فريق جوانزو الصيني على رغبته في ضم اللاعب البرازيلي مالكوم من صفوف برشلونة لصفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي سيعود بعرضً جديدًا خلال الفترة المقبلة من أجل حسم الصفقة.

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وكان جوانزو قد تقدم بعرض قيمته 50 مليون يورو، كما كشف جول.كوم قبل حوالي شهر، لكن لم يلق اهتمامًا من قبل فريق برشلونة.

وذكر وكيل اللاعب أن الصفقة لو تمت بالـ 50 مليون يورو لن تشمل قيمة العمولات، التي قد تصل لـ 10 ملايين يورو وحدها.

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وانضم فريق توتنهام مؤخرًا لمفاوضات ضم اللاعب البرازيلي، حيث يسعى للحصول على خدماته في يناير الجاري أيضًا، لكن على سبيل الإعارة مع إمكانية ضمه نهائيًا بنهاية الموسم.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات في الصين لن ينتهي سوى بنهاية شهر فبراير المقبل، أي أن اللاعب سيكون أمامه فرصة لمدة شهر كامل بعد غلق سوق الانتقالات في أوروبا للرحيل عن البلوجرانا.