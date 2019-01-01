جوانجزو يحدد مصير كانافارو

أجواء متوترة تحوم حول المدرب الإيطالي في الصين

حدد جوانجزو إيفرجراند الصيني مصير مدربه الإيطالي فابيو كانافارو بعد تحويله لجلسة تعريفية الأسبوع الماضي لتذكيره بمهامه.

وابتعد كانافارو طوال الأسبوع الماضي عن تدريبات الفريق بعد قرار الإدارة بإجبار بطل العالم في 2006 بحضور الجلسات.

وذكر النادي في بيان أن كانافارو تقدم بتقرير مكتوب لرئيس مجلس إدارة النادي لخص فيه أفكاره عن العمل في 2019.

وأكد النادي أن الرئيس راض عن التقرير واقتنع به، وعلى أساسه قرر أن يستمر كانافارو في عمله، ولكن انتقد عدم سيطرته على الفريق وعدم التعلم من الأخطاء.

وتمنى رئيس مجلس الإدارة أن يطبق كانافارو مبدأ "إذا عملت شيء أن تتقنه"، ويستمر في عمله القوي من أجل تحقيق لقب الدوري الثامن.

وودع إيفرجراند بطولة دوري أبطال آسيا على يد أوراوا الياباني في الدور نصف النهائي للمسابقة.