جوارديولا يهرب من السؤال عن "أطفال ووكر": لن أتحدث!

"اطرد موباي أيها الحكم!"

شهدت مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه برينتفورد أمس الإثنين، مشادة بين الثنائي نيل موباي (برينتفورد) وكايل ووكر (السيتي)، في المباراة التي حسمها السماوي (3-1)، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسأل أحد الصحفيين بيب جوارديولا، مدرب السيتي، عما إذا كان بإمكانه تقديم أي تفاصيل حول ما حدث بين ووكر وموباي.

وقال جوارديولا، في تصريح صحفي: "لا شيء (يمكنني تقديمه)، لن أتحدث عن ذلك، السؤال التالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف أحد قراء الشُفاه عما حدث في واقعة كايل ووكر وموباي، إذ ادعى النجم الإنجليزي أن لاعب برينتفورد همس باستهزاء بشأن أطفاله.

واقترب ووكر من الحكم الرابع وصرخ: "اطرد موباي، أيها الحكم، لقد تحدث عن أطفالي، ليس مرة واحدة بل مرتين"، قبل أن يقاطعه موباي: "لم أفعل ذلك".

وتقدم برينتفورد بهدف في الدقيقة 21 عن طريق موباي، قبل أن يسجل فيل فودين "هاتريك" في الدقائق 45+3، 53 و70، ليستعيد السيتي الوصافة برصيد 49 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال، علمًا بأنه خاض مباراة أقل من ليفربول المتصدر (51).