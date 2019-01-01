جوارديولا يهاجم تقنية الفيديو ويتهكم على جدول مانشستر سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي غير سعيد بجدول مباريات فريقه ولا بطريقة تطبيق تقنية الفيديو.

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن انزعاجه من جدول مباريات بالدوري الإنجليزي فريقه خلال فترة الأعياد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن الفريق دخل مباراة اليوم وهو يعاني من آثار المباراة الأخيرة ضد ولفرهامبتون.

وقال جوارديولا: "لقد كان أمامنا فترة قليلة من أجل استعادة عافيتنا وواجهنا فريقًا قويًا للغاية، ليس فقط على المستوى الذهني لكن البدني أيضًا وجودهم بذلك المركز في الدوري ليس مفاجأة".

وأضاف عن تقنية الفيديو: "قلت في العديد من المرات أنني لدي قائمة طويلة من التعليقات على تقنية الفيديو، في كل أسبوع يكون الأمر فوضوي وبعض الأحيان تكون الفوضى أكبر، أتمنى أن تكون في حالة أفضل بالموسم المقبل".

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وأكمل عن وصوله للفوز رقم 100 بالدوري الإنجليزي: "بكل تأكيد أنا فخور بذلك الجميع يقوم بعمل رائع والفوز بـ 100 مباراة من أصل 134 هو إنجاز عظيم، لقد قاتلنا قبل أن نصل لذلك الرقم، أنا سعيد من أجل فريقي".

وأردف عن اللقاء: "الهدف فتح الباب بالنسبة لنا في تلك المباراة والشوط الثاني قدمنا مواجهة أفضل وهاجمنا بطريقة مناسبة أكثر، والأهم أننا حققنا الفوز في مواجهة صعبة".

وأنهى تصريحاته: "واجهنا فريقًا قويًا قبل 48 ساعة ولعبنا معظم المباراة بعشر لاعبين لذلك أشكر رابطة الدوري الإنجليزي على منحنا ثلاثة أيام قبل اللقاء المقبل".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم أمام شيفيلد يونايتد كان قد انتهى بفوز مانشستر سيتي بهدفين نظيفين وارتفع رصيد الفريق للنقطة رقم 41 في المركز الثالث بترتيب البطولة.