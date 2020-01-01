جوارديولا ينتقد جماهير مانشستر سيتي

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أكد حزنه بسبب وجود مقاعد فارغة في ملعب الاتحاد أثناء مباراة فريقه أمام فولهام

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، حزنه بسبب وجود مقاعد فارغة في ملعب الاتحاد أثناء مباراة فريقه أمام فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر سيتي نجح في الفوز على فولهام برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، لينجح السيتي في الصعود إلى دور الـ16.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا أقل بـ15 ألف مشجع عن أخر مباراة للفريق في الدوري أمام كريستال بالاس.

وحث بيب جماهير السيتي للعودة إلى المدرجات وتشجيع فريقهم في كل المناسبات لدعم الفريق، آملاً أن يتمكنوا من دعمنا أكثر وجعل لعبة ذكية للوصول إلى النهائي.

وتابع في تصريحات صحفية: "أنا أريد أن أرى جماهير المدرج كاملة العدد في مباراة يوم الأربعاء أمام مانشستر يونايتد في إياب نصف النهائي من كأس كاراباو".

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واختتم: "اللاعبون يستحقون أن يروا مدرجات ممتلئة يقدمون مستوى رائعًا وعليهم أن يروا جماهيرهم في كل الأوقات".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقاط أقل من ليفربول بـ16 نقطة.