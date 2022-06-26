جوارديولا يمتدح محرز: من الصعب الحصول على لاعب مثله!

جوارديولا يمتدح النجم الجزائري بشدة

امتدح المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، لاعبه الجزائري، رياض محرز، بعد الموسم المذهل الذي قدمه الأخير، والذي ساعد فيه المدرب المخضرم على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

حيث استطاع محرز أن يثبت قدراته الرائعة الموسم الماضي، فيما حقق أعلى موسمًا له من حيث الإنتاجية، وشارك بالعديد من الأهداف والتمريرات الحاسمة.

ويأتي حديث جوارديولا مع الموقع الرسمي للنادي السماوي، الذي أكد فيه أنه من الصعب الحصول على لاعب مثل محرز.

ماذا قال جوراديولا؟

قال جوارديولا لموقع مانشستر سيتي على الإنترنت عن محرز: "أحاول دفعه كثيرًا".

وواصل: "نحن نكافح معًا لأنني أعرف الجودة التي يتمتع بها وهو لاعب معجب بحقيقة أنه يتعامل مع الضغط، ويحب اللعب في أكبر المراحل، من الصعب العثور على ذلك وعلى لاعبين مثله".

وتابع: "ليس أنا فقط، النادي بأكمله لديه رأي مرتفع بشكل لا يصدق عنه وعن جودته، ولا شك في ذلك، فهو لاعب استثنائي، إنه لاعب ترغب العديد من الفرق في الحصول عليه".

وأضاف: "لقد سجل الكثير من الأهداف، وركلات الترجيح، وأعطى التمريرات الحاسمة وكل شيء، وجزء من ذلك هو الجودة، إنه يقرأ المباراة بشكل مثالي عندما يضطر إلى الهجوم أو إعطاء تمريرة إضافية".

ماذا قدم محرز في الموسم الماضي؟

كان موسم 2021-22 هو الأكثر إنتاجية في السنوات التي قضاها محرز في مانشستر سيتي حيث ظهر كأفضل هداف للنادي برصيد 24 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 47 مباراة.

وعلى المستوى الجماعي، ساعد رياض فريقه في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد منافسة شرسة ضد ليفربول، ووصل معهم إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخروج من ريال مدريد.

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