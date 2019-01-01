جوارديولا يكشف عن نواياه لشباب مانشستر سيتي

رسالة محبطة من جوارديولا لشباب مانشستر سيتي

صدم المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، شباب النادي بتصريحات غير مباشرة، أشار خلالها إلى صعوبة الاعتماد عليهم كما يُريدون، وذلك لاستحالة تحقيق أهداف "سكاي بلوز" بتحقيق الألقاب والمنافسة على لقب دوري الأبطال بدون أصحاب الخبرة.

ويعتقد الفيلسوف أن الإفراط في الاعتماد على الشباب وأبناء الأكاديمية لن يقود السيتيزينز لتحقيق الألقاب، وذلك رغم أن الضريبة أحيانًا تكون باهظة الثمن، على غرار ما حدث مع الشاب الإنجليزي جادون سانشو، الذي لم يوافق على هذا الوضع، وفي الأخير أجبر النادي على بيعه لبوروسيا دورتموند.

وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق "هذا الفريق يحتاج للفوز بالألقاب والبطولات الكبرى، وبالنسبة للاعبين الشباب، يحتاجون دائمًا إلى وقت وأفضل طريقة بالنسبة لهم، التدرج خطوة بخطوة".

وأضاف "النادي لا يريد فقط دوري الأبطال، بل كل المسابقات التي نشارك بها، لهذا السبب نكون بحاجة للاعبينا الكبار، وبالنسبة للموهوبين، فسوف يلعبون. لكن في الوقت ذاته نحن ننافس أقوى الفرق في إنجلترا وأوروبا، وعلى هذا الأساس نحتاج كيفن دي بروينه، سيرجيو أجويرو، فرنانديز، لكن إذا كان الفريق شابًا، فلن يكون ذلك ممكنًا".

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كما سُئل عما إذا كان الشاب فيل فودن سعيدًا بحصوله على فرصته في ثلاث مباريات منذ بداية الموسم الجديد أم لا، فأجاب "لا لم أتحدث معه في هذا الأمر لأعرف، وأتمنى أن يكون سعيدًا. عادة لا أنظر إلى العمر، وقد تحدثت عن فودن أكثر من مرة، ما أستطيع قوله إنه سيلعب الكثير من المباريات هذا الموسم والمواسم القادمة".