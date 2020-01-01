جوارديولا يكشف سر تفوق ليفربول على مانشستر سيتي

وجه التحية لليفربول على المستوى العظيم لهم هذا الموسم

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالطريقة التي نجح بها ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

سيتي خسر بنتيجة 2/1 أمس الخميس ضد تشيلسي، ليتوج ليفربول بشكل رسمي بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 30 سنة.

جوارديولا يعتقد أن الحماس الكبير الذي تمتع به الريدز، كان السبب الرئيسي في فوزهم باللقب، حيث لعبوا كل مباراة هذا الموسم وكأنها الأخيرة لهم.

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وقال المدرب الإسباني:"فزنا بـ8 ألقاب، الأمر الذي لم يحدث أبداً في إنجلترا، لذلك من الطبيعي أن تخسر بطولة واحدة، خاصة بعد رحيل كومباني وإصابة لابورت".

وأضاف:"بعد الفوز بهذا العدد من البطولات، لم نمتلك نفس الحماس الذي لعب به ليفربول، الفوارق بيننا أصبحت أقل الفترة الماضية، ولم نتمتع بالاستمرارية التي لعبوا بها".

وتابع:"لعبوا كل مباراة وكأنها الأخيرة لهم، وهذا ما لم نفعله نحن، لذلك يجب تحيتهم على هذا الموسم العظيم، مازال أمامنا 6 أسابيع سنحاول الفوز في كل مباراة نلعبها لتضييق الفارق".

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يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ86 نقطة، مقابل 63 لصالح مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بالمسابقة.