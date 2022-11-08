جوارديولا يعلن موقف هالاند من الظهور ضد تشيلسي

يعاني من مشكلة ولكن هل يغيب؟

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن موقف مهاجم الفريق إرلينج هالاند من العودة بشكل كامل من الإصابة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

هالاند غاب عن لقاء فريقه مع ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، قبل العودة كبديل أمام فولهام يوم السبت الماضي، ليقود سيتي للفوز بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وقبل مواجهة تشيلسي في كأس رابطة المحترفين غدًا، الأربعاء، قال جوارديولا عن مدى جاهزية هالاند:"وضعه ليس مثاليًا ولا يزال يعاني من مشكلة".

وأضاف:"سنرى ما سيحدث غدًا وكذلك يوم السبت قبل مواجهة برينتفورد، إرلينج يتحسن والشيء الجيد هو أنه لا يعاني من كسر في العظام، الرباط تضرر قليلًا، لذلك لا يزال بحاجة للمزيد من الوقت".

وأما عن ظهوره مع النرويج:"قد يحدث أي شيء خلال 10 أيام، لو كان يشعر بارتياح فسوف يلعب مع منتخب بلاده لأنهم مهم للغاية بالنسبة لباقي اللاعبين".

جدير بالذكر أن هالاند يمر ببداية مذهلة مع سيتي هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا في 17 مباراة بكل البطولات حتى الآن.