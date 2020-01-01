جوارديولا يُعلن رحيل ساني عن مانشستر سيتي

الآن باتت مسألة وقت ويُعلن عن ناديه الجديد..

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن رحلة لاعبه ليروي ساني داخل ملعب الاتحاد قد أوشكت على الانتهاء، بعدما رفض الدولي الألماني عرضًا من إدارة السيتيزنس لتجديد عقده في الأسابيع الأخيرة.

عقد ساني ينتهي في صيف 2021، وإن استمر مع مانشستر سيتي حتى يناير سيحق له التوقيع مجانًا أينما يشاء، ومن المعروف أن بايرن ميونخ يلهث خلفه منذ الصيف الماضي، غير أن إصابته بالرباط الصليبي أوقفت عودته لألمانيا بأغسطس الماضي في اللحظات الأخيرة.

لا يزال بايرن ميونخ يتفاوض مع إدارة السيتي حول لاعب شالكه السابق، وبرفض ساني لعرض التجديد فأغلب الظن أنه سينتقل إلى أليانز آرينا هذا الصيف حال وصول الناديين إلى اتفاق حول رسوم الانتقال، فسيتي لن يقبل بيعه بثمن بخس.

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جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي قال "ليروي قال أنه لا يريد تجديد عقده معنا، هذا يعني أنه يريد المغادرة، سيحدث ذلك هذا الصيف أو في نهاية عقده".

كما أضاف "عرض النادي عليه التجديد مرتين أو ثلاث ولكنه رفض، لذلك فمن الواضح أنه سيلعب في نادٍ آخر. لقد رفض ليروي التجديد والجميع يعلم ذلك، إذا اتفق الناديان فسوف يغادر هذا الصيف وإذا لم يحدث فسيرحل الصيف المقبل".

وتابع "أشعر بخيبة أمل بالطبع، نحن نريده، إنه لاعب شاب يتمتع بإمكانيات وجودة لا تصدق ومن الصعب العثور على أحد مثله في العالم".

وأتم "حاولنا معه قبل الإصابة وبعدها، لكنه رفض ولديه طموحات أخرى، أفهم ذلك، كما أننا نريد لاعبين يريدون تمثيل هذا النادي. نحن نحترمه، إنه شخص لطيف للغاية، نحبه وأنا أحبه كثيرًا، إنه فقط قرر أنه في حاجة إلى مغامرة جديدة في مسيرته".

ساني، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا انضم إلى سيتي بعدما كان أحد نجوم الدوري الألماني مع شالكه نظير 52 مليون يورو في صيف 2016، ومنذ ذلك الحين وصارت الجبهة اليُسرى مسجلة باسمه تحت قيادة جوارديولا.

الجدير بالذكر أن آخر التقارير من الصحافة الألمانية أشارت إلى أن بايرن ميونخ يريد حسم الصفقة نظير 40 مليون يورو فقط، فيما تُطالب إدارة سيتي بأن تحصل على مبلغ لا يقل عن 60 أو 65 مليون يورو.