صدمة لريال مدريد .. مفاجآتان لمانشستر سيتي في مواجهة لوتون تاون!

وسط ترقب قبل موقعة إياب دور الثمانية من دوري الأبطال

أنباء سارة كشف عنها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل مواجهة الفريق أمام لوتون تاون بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

سيتي يلعب اليوم، السبت، أمام لوتون، في جولة مؤثرة على صراع الفوز بالبريميرليج، قبل استضافة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي لمواجهة لوتون، سُئل بيب عن جاهزية حارس الفريق إيدرسون، ليرد قائلًا:"كان جاهزًا لمواجهة ريال مدريد، وهو الآن يمكنه المشاركة أمام لوتون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالفعل تواجد الحارس البرازيلي بقائمة الفريق الأساسية أمام لوتون، في مفاجأة سارة لجماهير بطل الثلاثية، لتتقلص قائمة المصابين في مرحلة حاسمة من الموسم.

ولم يقدم جوارديولا أي تحديثات حول جاهزية مدافع الفريق ناثان أكي، انتظارًا لمنحه أفضل فرصة ممكنة للعودة في الوقت المناسب أمام ريال مدريد.

وفي سياق متصل عاد كايل ووكر مرة أخرى لمانشستر سيتي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة، حيث ظهر بقائمة الفريق أمام لوتون كبديل، ليكون جاهزًا لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين ريال وسيتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، مما يعني أن الفريق بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة على ملعبه لبلوغ نصف النهائي.