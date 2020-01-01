جوارديولا يعلن اقتراب مدافع مانشستر سيتي من برشلونة

اللاعب رفض تمديد عقده مع النادي الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رغبة مدافع الفريق إريك جارسيا في الرحيل، وسط اهتمام كبير من برشلونة بالتعاقد معه هذا الصيف.

سيتي دخل في مفاوضات جدية مع لاعبه من أجل التوقيع على عقد جديد، لكن المدافع الشاب قرر رفض هذه الفكرة تماماً، من أجل الحصول على فرصة اللعب كأساسي.

جوارديولا خرج في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، للإعلان عن قرار المدافع الإسباني.

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وقال بيب:"إريك أخبرنا بعدم رغبته في التجديد، أمامه سنة على نهاية عقده ولا يريد التمديد لفترة أخرى".

وأضاف:"أردنا الحفاظ عليه معنا، ولكننا ندرك ونتفهم حاجته للمشاركة في مكان آخر بشكل أكبر".

وأما عن اللعب بدون جمهور:"لقد تعلمنا التكيف على هذا الوضع، الأولوية لصحة الجميع، نريد عودة الأطفال إلى المدارس مرة أخرى، فهذا أهم من تواجد الجمهور في المدرجات".

الفوز على ريال مدريد وإمكانية اللعب ضد برشلونة فريقه السابق:"سأكون دائماً من محبي برشلونة، وهو المكان الذي كبرت فيه ووصلت من خلاله إلى وضعي الحالي، ولكن لو لعبت أمامهم سأقاتل للفوز عليهم".

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غياب سيرخيو راموس:"لاعب رائع ومسيرته مبهرة جداً، وندرك أهميته في ريال مدريد".

مستوى كريم بنزيما:"لاعب مذهل بشكل غير طبيعي، كان جيداً في ليون، ولعب لريال مدريد 10 سنوات كاملة، هل هو أفضل من ميسي؟ منذ وقتي في برشلونة ظهر 20 لاعباً على الساحة دخلوا في مقارنات مباشرة معه".

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو، مما يمنح الفريق أفضلية كبيرة في الإياب على ملعبه لبلوغ دور الثمانية.