جوارديولا يعلق على أزمة ووكر: سنحل القضية داخليًا!

بيب جوارديولا يعرف كيف يدافع عن نجومه!

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن أزمة كايل ووكر ظهير الفريق الأخيرة سيتم التعامل معها بشكل داخلي ولن يتم التعليق عليها علانية.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "هذا أمر شخصي، وسنقوم بحله بشكل داخلي، هذا ليس المكان المناسب من أجل مناقشة الأمور الشخصية".

وأضاف عند سؤاله عن نصيحة للاعبين الشباب: "هم يعرفون جيدًا إنه عندما تفتح باب منزلك عليك أن تعرف إنه سيتم تصويرك مهما فعلت، هذا جزء من المجتمع".

وكان اللاعب قد تعرض لانتقادات عديدة بعد انتشار مقطع فيديو لشخص تم ذكر إنه ووكر وهو يقوم بأفعال منافية للآداب بشكل عام.

ورفض مانشستر سيتي ومحامي اللاعب التعليق على الأمر، بالرغم من إصدار الشرطة لبيان أوضحت فيه إدراكها لوجود مقطع الفيديو المنتشر، لكنها لم تكشف عن أي نوع من الاعتقالات.